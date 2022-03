Der große befestigte Platz neben der alten Turnhalle auf dem Windhof wird sich in der kommenden Woche verändern. Zwei beheizte Thermozelte werden dort für bis zu 300 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgebaut.

456 Asylbewerber waren am Donnerstag in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (Afa) untergebracht, 517 am Freitag. Die Dynamik hängt mit Verlegungen aus anderen Afas des Landes zusammen, wie Einrichtungsleiter Martin Ziemer erklärte. Mit der ersten großen Anreisewelle von Flüchtlingen aus der Ukraine rechnet die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz in der kommenden Woche. Sie informierte sich am Freitag mit Landrat Otto Rubly über den Stand der Vorbereitungen.

Impfquote von 50 Prozent

In Kusel sind die Platzverhältnisse auch deshalb so großzügig, weil es sehr wenige Corona-Fälle gibt und gab. „Deshalb müssen wir keine großen Vorkehrungen für Absonderungen treffen“, erklärt Ziemer. Mit 50 Prozent sei auch die Impfquote in Kusel höher im Vergleich zu den vier anderen Afas des Landes. „Jeder Ankömmling bekommt schon länger von uns ein Impfangebot, und das wird auch so bleiben“, erklärte Begoña Hermann, die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier.

In der großen Turnhalle ist nur die Hälfte der Fläche von 1000 Quadratmetern mit Betten belegt. „So können wir die Trennwand herunterlassen und immer noch Sportangebote machen“, erklärte Ziemer. Sollte der Platz nicht ausreichen, könnten weitere Betten schnell besorgt werden. Der Vorteil der Turnhalle seien die Umkleidekabinen mit den Sanitäranlagen.