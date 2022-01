Im ehemaligen Impfzentrum auf dem Windhof werden bis auf weiteres nur noch an einem Tag pro Woche Corona-Schutzimpfungen verabreicht, teilt Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Das ehemalige Landesimpfzentrum ist nur noch mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Grund für die reduzierten Öffnungszeiten seien die Vielzahl an anderen Impfaktionen im Kreis – Stichworte Impfbus und Sonderimpftage in vielen Gemeinden – sowie die in den vergangenen Wochen gesunkene Nachfrage, ergänzt Hagner. Bislang haben auf dem Windhof, Stand 16. Januar, 5565 Menschen ihre sogenannte Booster-Impfung erhalten, davon 184 in der vergangenen Woche. Ein relativ geringer Wert im Vergleich zu beiden Wochen zuvor, als auf dem Windhof 1557 und 764 Corona-Schutzimpfungen an jeweils zwei Impftagen verabreicht wurden. Im Anmeldeportal, das über die Internetseite der Kreisverwaltung zu erreichen ist, sind die Änderungen bereits hinterlegt. Dort sind weiter Anmeldungen für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Für den nächsten Impftermin am 26. Januar waren am Freitagnachmittag noch fast alle Termine frei.