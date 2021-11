Offenbach-Hundheim/Odenbach. Zwei tierische Einsätze meldete die Polizei am Freitag. In einem Fall prallte ein Wildschwein mit einem Linienbus zusammen, was weitere Unfälle zur Folge hatte, bei denen ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Außerdem bemerkte der Fahrer eines kleinen Lastwagens ein über die Straße rennendes Reh zu spät.

Es geschah am Donnerstagabend auf der Bundesstraße zwischen Medard und Odenbach. Der Fahrer eines Linienbusses bemerkte ein über die Straße huschendes Wildschwein zu spät, sodass es zum Zusammenprall kam. Laut Polizeibericht setzte der Busfahrer sein Fahrzeug nach dem Unfall zurück, da das Tier unter den Bus geraten war. Beim Rückwärtsfahren prallte der Bus auf einen hinter ihm stehenden Seat. Und es kam noch zu einem weiteren Unfall. Ein 44-Jähriger Fahrer eines Ford bemerkte den Unfall zu spät und prallte auf einen Mercedes Vito. Dabei wurde der 44-Jährige leicht verletzt und später vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Ford wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird mehrere tausend Euro geschätzt. Und das Wildschwein? Die Polizei geht davon aus, dass das Tier „wohl nicht verletzt“ wurde, „da es an der Unfallstelle nicht auf das Eintreffen der Polizei wartete, sondern sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte“, heißt es in einer Mitteilung.

Weniger Glück hatte am selben Abend ein Reh, das auf der Kreisstraße zwischen Deimberg und Offenbach-Hundheim von einem Kleinlastwagen erfasst wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr der Polizei zufolge weiter, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Ein Zeuge verständigte kurz darauf die Polizei. Allerdings wurde das Tier bei dem Unfall so schwer verletzt, dass der hinzugerufene Jagdpächter das Tier erlösen musste.