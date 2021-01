Die Lauterecker Polizei geht einem Wilderei-Verdacht nach. Hintergrund ist, dass ein Jäger im Rohbach-Wald bei Breitenheim am Sonntagnachmittag ein Wildschwein mit einer Schusswunde gesichtet hat. In einer Mitteilung vom Montagmorgen heißt es, dass das Tier verletzt, aber lebend entdeckt worden sei. Der Jäger habe seinen Spürhund auf die Spur angesetzt und dadurch die Stelle gefunden, an der das Tier vermutlich angeschossen wurde.

Spuren lassen laut Polizei darauf schließen, dass das Wildschwein nach Ende des Schneefalls am Samstag gegen 23 Uhr und vor Sonntag, 16 Uhr, verletzt worden ist. Weder der Zeuge noch andere berechtigte Jäger seien in dieser Zeit auf der Pirsch gewesen. Das lege den Verdacht nah, dass ein „Nichtberechtigter unerlaubt auf das Tier geschossen haben muss“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, erreicht die Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110.