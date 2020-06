Eine Wildkräutertour rund um die Burg Lichtenberg findet am Sonntag, 5. Juli, statt. Diplom-Umweltwissenschaftlerin und Kräuterhexe Vanessa Zürrlein wird der kleinen Gruppe – natürlich mit viel Abstand, Respekt und Neugier – die heimischen Wildkräuter am Wegesrand detailliert näherbringen: Ihre Inhaltsstoffe, Heilwirkungen und Anwendungen werden ebenso besprochen wie Sagen, Botanik und kulinarischer Wert. Ein kleines Skript wird es ebenfalls geben. Los geht es um 10 Uhr an der Burg. Teilnehmen können Personen ab zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet acht Euro. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 2. Juli unter 06381 8429 oder an burg-lichtenberg@kv-kus.de.