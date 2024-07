Der Versuch der Polizei, am Mittwochmorgen in der Waldmohrer Bahnhofstraße ( Kreis Kusel) einen VW Passat zu kontrollieren, löste eine wilde Verfolgungsfahrt aus. Statt anzuhalten gab der Fahrer Gas und versuchte, vor der Polizeistreife zu fliehen. Die Beamten folgten dem VW. Die Fluchtstrecke führte zunächst ins benachbarte Saarland, von dort nach Käshofen ( Kreis Südwestpfalz) und schließlich in den Zweibrücker Stadtteil Mörsbach. Bei der Verfolgung wurden sowohl der Passat als auch der Streifenwagen beschädigt.

In Mörsbach gelang es den Polizisten, den Wagen zu stoppen. Damit allerdings war die Flucht nicht beendet. Die drei Insassen des VW versuchten nun, zu Fuß zu entkommen. Die Polizeibeamten konnten die drei Männer einholen und vorübergehend festnehmen. Der 21-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle „drogentypische Auffälligkeiten“, wie die Polizei berichtet. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Der Fahrer sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem sei der Passat nicht mit den an ihm angebrachten Nummernschildern zugelassen gewesen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.