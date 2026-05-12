Notgedrungen hat Lauterecken die Grundsteuer B erneut angehoben. Zwar konnte so ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden. Der Frust im Stadtrat ist dennoch groß.

Der Lauterecker Stadtrat hat die Anhebung der Grundsteuer B um weitere 15 Punkte auf 712 Prozent beschlossen. Dennoch bleibt der Haushalt defizitär. Für das laufende Jahr wird mit einem Fehlbetrag von rund 616.000 Euro, für 2027 mit einem Defizit von rund 456.000 Euro kalkuliert. Der Löwenanteil der Ausgaben entfällt mit rund 2,9 Millionen Euro auf die Umlagezahlungen an Verbandsgemeinde und Kreis sowie die Abführung der Gewerbesteuer ans Land. Die Mehrbelastung durch die Umlagen sei enorm gestiegen, betonte Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis: gegenüber 2020 um 671.263 Euro – das „entspricht etwa dem, was jetzt im Haushalt fehlt“.

Max Rosentreter, Finanzchef der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, erläuterte, warum die Anhebung der Grundsteuer B unausweichlich ist. Sei der Anteil freiwilliger Leistungen in einer kommune hoch, müsse die Grundsteuer B prinzipiell mindestens auf 650 Prozent erhöht werden. Sind dann trotzdem weitere Kreditaufnahmen nötig, müsse der Hebesatz weiter steigen. In Lauterecken muss Geld für die mit 184.000 Euro veranschlagte Fertigstellung eines barrierefreien Zugangs zum Mehrgenerationenhaus (früheres Forstamt) beziehungsweise Stadthaus sowie für den Eigenanteil in Höhe von rund 35.000 Euro für die Fußgängerbrücke am Schützenhaus aufgenommen werden. Der Rest soll über Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) getragen werden.

Beispielrechnung: 9,50 Euro mehr pro Jahr

Für solche freiwilligen Aufgaben muss der Schuldendienst durch künftige Einnahmen gedeckt sein. Ausnahmen bilden unter anderem Mehrkosten infolge der Submission für den Ausbau von Lautertalstraße/Cronenberger Straße sowie die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, die sich mit der Zeit amortisiert. Durch die neuerliche Anhebung der Grundsteuer B sollen jährlich 8253 Euro dazu kommen – zusätzlich zu den rund 100.000 Euro mehr pro Jahr, die durch die vorangegangene Erhöhung in die Kasse gespült werden. Rosentreter präsentierte eine Beispielrechnung anhand eines Einfamilienhauses mit einem Wert von 200.000 Euro. Dabei seien im Vorjahr 432 Euro an Grundsteuer B fällig geworden – jetzt kämen nochmal 9,50 Euro obendrauf.

„Die finanzielle Schieflage ist nicht Ergebnis unwirtschaftlichen Handelns, sondern ein systemisches Missverhältnis der Aufgaben und der dafür vorhandenen Finanzausstattung“, sagte Steinhauer-Theis. Durch die stetig steigenden Umlagen an Verbandsgemeinde und Kreis „werden Haushaltsmittel entzogen, ohne dass die Stadt Einfluss hat“. Auch wenn alle Ausgaben gründlich hinterfragt würden, sei „ein realistischer Abbau bei den gegebenen Rahmenbedingungen derzeit nicht machbar“.

„So haben wir keine Zukunft“

Peter Jakob (FDP) verdeutlichte, dass die Umlagebelastung bei 88,75 Prozent liege. Das bedeute, dass der Stadt von 100 Euro, die sie einnehme, gerade einmal 11,25 Euro blieben. Wenn dann noch freiwillige Ausgaben getätigt würden, müsse die Grundsteuer B zwangsläufig erhöht werden, da sonst der Haushalt nicht genehmigt würde. „Das wird nicht besser, die Gewerbesteuereinnahmen sinken eher. So haben wir keine Zukunft“, lautete Jakobs düstere Prognose. Daher müsse die Stadt einen Appell an „die oben“ senden.

Um allerdings nicht komplett fremdbestimmt zu werden und laufende Projekte nicht zum Stillstand zu bringen, hat der Stadtrat einstimmig für den Haushalt votiert. Sobald die Planung genehmigt ist, können beispielsweise die Arbeiten am Steg über den Glan am Schützenhaus starten – das Geld aus dem RZN ist bewilligt. Auch für das 70. Heimatfest sind Mittel im Haushalt veranschlagt – es handele sich dabei um eine Position, die „Bestandschutz“ habe und daher nicht gestrichen werden musste.