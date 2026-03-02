Die Sperrung des Kettengrabens hatte im Vorjahr in Rutsweiler/Lauter für Wirbel gesorgt. Nun werden der Abriss und Neubau der Brücke forciert. Wie es zu einer Lösung kam.

Der Weg verläuft zwischen Hirten- und Knopfstraße, er verbindet das Bürgerhaus mit dem südlichen Teil der Gemeinde. Die Begleitumstände der Sperrung hatten im vergangenen Jahr hohe Wellen im Ort geschlagen. Ursprünglich war geplant, die dort verlaufende marode Brücke zu ersetzen sowie den Weg samt Umfeld aufzuwerten. Im März hatte sich jedoch die deutliche Mehrheit der wahlberechtigten Rutsweilerer in einem Bürgerentscheid dagegen ausgesprochen.

Daraufhin hatte Ortsbürgermeister Dirk Landfried die Trasse umgehend gekappt, um das Betreten der maroden Fußgängerbrücke zu verhindern. Allerdings wurde die massive Absperrung im Folgenden mehrfach gewaltsam entfernt – unter anderem in der Silvesternacht, als Unbekannte die Sicherungskette samt Vorhängeschloss durchtrennten.

Zwei Fördertöpfe werden kombiniert

Trotz des negativen Votums im Bürgerentscheid hatte der Gemeinderat das Projekt nicht ad acta gelegt. Mittlerweile ist klar, dass das Vorhaben durch eine Kombination aus zwei Fördertöpfen gestemmt werden kann. Bereits bewilligt sind Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) in Höhe von 52.000 Euro, die binnen 36 Monaten verwendet werden müssen. Der Antrag auf Förderung über die Dorferneuerung läuft noch. Mit einer Zusage sei erst nach der Landtagswahl – vermutlich im April oder Mai – zu rechnen, informierte Ortsbürgermeister Dirk Landfried. Normalerweise muss die Bewilligung abgewartet werden, bevor die Arbeiten beginnen können. Unter bestimmten Voraussetzungen kann allerdings ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt werden – beispielsweise um Gefahren abzuwenden. Die Mängel an der Brücke und das wiederholte Entfernen der Sicherungsmaßnahmen waren Grund genug, dass vorzeitig grünes Licht erteilt wurde. Dem hat sich auch der Gemeinderat einstimmig angeschlossen.

Ziel ist es nun zunächst, die Brücke möglichst schnell abzureißen. Mit der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ist jedoch keine Entscheidung über die noch ausstehenden Zuwendungen getroffen. Rutsweiler trägt somit das Finanzierungsrisiko – allerdings „stehen wir laut Info aus der Kreisverwaltung gut. Dass wir das Geld nicht bekommen, ist ziemlich unrealistisch“, sagte Landfried. Die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2022 war von Kosten in Höhe von rund 220.000 Euro ausgegangen. Bis Mitte 2025 waren die geplanten Kosten auf rund 271.000 Euro gestiegen, jedoch ohne mögliche Einsparungen durch Eigenleistung zu berücksichtigen. Neben den RZN-Mitteln ist über die Dorferneuerung eine maximale Förderung von 75 Prozent der Kosten möglich.