Beide Seiten haben nun ihre Argumente vorgebracht. Das Thema wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser sollte in Ruhe nach der Wahl im Rat besprochen werden.

Die Fronten um das Thema wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser sind verhärtet. Jede „Seite“, Befürworter wie Kritiker, hat gute Argumente für ihren Standpunkt – und diese nun auch kundgetan. Das Thema sollte nach der Wahl am 9. Juni im neuen Rat sachlich und ohne Polemik besprochen werden. Und das möglichst bald. Es gibt schließlich Redebedarf: Wie sehr die Menschen in der Kreismitte das Thema derzeit umtreibt, zeigt das große Interesse an einer Infoveranstaltung dazu in der vergangenen Woche. Wünschenswert wäre mit Blick auf künftige Debatten im neu gewählten Gremium, dass weitere Experten zurate gezogen und angehört werden – und zwar über den Gemeinde- und Städtebund beziehungsweise die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz hinaus, die eine Tochter desselben ist. Erfahrungswerte, wie andere Kommunen, deren Entgeltsystem rein auf Gebühren basiert, ihre Kosten händeln, dürfte sicher alle interessieren – auch die Befürworter des aktuellen Systems.