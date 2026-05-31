Wie viel müssen Grundstückseigentümer in Kusel für die wiederkehrenden Beiträge im Straßenbau zahlen? Um den Bürgern einen Überblick über geplante Straßenbauprojekte zu geben, hatte die SPD im Stadtrat einen Antrag gestellt. Der Fraktionsvorsitzende Peter Schmid erläuterte, dass viele Bürger durch die ersten versendeten Bescheide verunsichert gewesen seien. Damit die Einwohner abschätzen können, wann und wie viel sie zahlen müssen, schlug er ein Verzeichnis mit Kostenübersicht vor. Die Auseinandersetzung mit dem Antrag endete allerdings bereits in der Diskussion: Aus den Reihen der CDU kritisierte vor allem der Fraktionsvorsitzende Jochen Koch den Vorschlag. Seiner Meinung sei es eine solche Liste „unseriös“, da Straßenausbauprojekte oft unvorhersehbaren Verzögerungen und Preissteigerungen unterlägen. Als Beispiel nannte er die Sanierung der Kuseler Straße im Stadtteil Bledesbach, bei der die ersten Planungen gut 30 Jahre zurückliegen – und die voraussichtlichen Kosten laut Koch inzwischen deutlich über drei Millionen Euro liegen.