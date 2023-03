Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Gemeinde Langenbach steht die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau ihres Straßennetzes und der Straßenbeleuchtung bevor. Wann dieses Abrechnungsverfahren eingeführt werden, darüber will der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden.

Wie Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte, steht im gesamten Ort derzeit nur die Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung an.