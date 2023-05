Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In dem Waldmohrer Stadtteil Waldziegelhütte wurde 2016 die Straßenbeleuchtung erweitert. Die 43 Grundstücksbesitzer sollen sich mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen an den Kosten von 29.000 Euro beteiligen. Zehn Betroffene legten Widerspruch ein – ohne Erfolg. Daraufhin klagten fünf Grundstücksbesitzer gegen die Stadt – ebenfalls ohne Erfolg. Einige Kläger kündigten an, in Berufung gehen zu wollen.

Die Argumente waren weitgehend identisch, die drei der fünf Kläger bei ihren Verhandlungen am Montag vor der Dritten Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt