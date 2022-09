Auch in Pfeffelbach werden in Zukunft Ortsstraßen nach der Neuregelung der Beitragssatzung gebaut: Das ganze Dorf wird zur Zahlung herangezogen, nicht nur die Anlieger einer Straße. Fragen dazu beantwortete in der jüngsten Ratssitzung eine Mitarbeiterin der Verwaltung: Ja, die Regelung bei Eckgrundstücken besteht weiterhin, die Anliegerlänge von beiden Seiten wird berechnet. Die Grundstücke werden jedoch in Zukunft nur noch bis 40 Meter Abstand von der Straße berechnet, bisher waren das 50 Meter. Die Anlieger von Straßen, die in den vergangenen Jahren aus- oder neugebaut wurden, sind 20 Jahre von weiteren Belastungen ausgenommen. Die neuen Regelungen wurden mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen.