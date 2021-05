Der Gemeinderat hat die Satzung zur Erhebung wiederkehrender Beiträge beim Straßenbau der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Unter anderem ist darin geregelt, dass die gesamte Ortslage eine einzige Abrechnungseinheit bildet.

Die Kreisverwaltung hat den Doppelhaushalt 2020/2021 der Gemeinde genehmigt. Allerdings muss spätestens ab dem Jahr 2022 eine Konsolidierung der finanziellen Lage erfolgen. In diesem Zusammenhang informierte Ortsbürgermeister Günter Denzer, dass insgesamt 87 Prozent der Einnahmen als Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde abgeführt werden müssen, so dass der verbliebene Rest nicht einmal ausreiche, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Auf Anregung der Kommunalaufsicht wurde die Benutzungsordnung für das Bürgerhaus ergänzt. Demnach muss das Anmieten der Räumlichkeiten schriftlich oder aber zumindest mündlich erfolgen und zwar bei Ortsbürgermeister oder im Verhinderungsfall bei einem der Beigeordneten.

Die Feier des Volkstrauertages findet trotz Corona unter Auflagen am 15. November um 11 Uhr am Denkmal beim alten Friedhof statt.

Bernd Gauch wurde als neues Ratsmitglied verpflichtet.