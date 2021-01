Beim Erkennen des Streifenwagens ist der Fahrer eines Kleinkraftrades am Sonntag abrupt von der Hauptstraße in einen Hof eingebogen. Er habe sich verfahren, erläuterte er den Beamten. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Schlüssel einem Bekannten übergeben. Wenige Stunden kam der Mann erneut auf seinem Mofa in eine Kontrolle der Polizei, diesmal in Ulmet. Die Wiederholungstat wird sich wohl strafverschärfend auswirken.