Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr wurde ein Dixi-Klo auf dem Parkplatz am Musikanten-Kreisel in Kusel in Brand gesteckt – nicht zum ersten Mal. Wie die Polizei mitteilt, löschte die Kuseler Feuerwehr den Brand. Es wird von einem vorsätzlichen Entzünden der Toilette ausgegangen, ob ein Zusammenhang mit der Tat im Dezember besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.