48 Stunden waren nach der Gasexplosion des Geldautomaten der Kreissparkasse in Glan-Münchweiler vergangen, da wurde auch die Kreissparkasse St. Wendel in Freisen Opfer eines Anschlags, der anders verlief. Während in der Pfalz die Täter erfolgreich waren und wenige Minuten nach der Explosion mit dem Geld flüchteten, ohne großen Sachschaden zu hinterlassen, lief es im Saarland umgekehrt. Die Öffnung des Automaten nach zwei Detonationen misslang, aber das Gebäude wurde schwer beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand betraten zwei Unbekannte kurz nach 3 Uhr die Filiale. Eine weitere Person wartete in einem schwarzen Kompaktwagen (vermutlich VW Golf). An dem Fahrzeug waren kurz zuvor in der näheren Umgebung entwendete Kennzeichen angebracht worden. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute nach Westen Richtung B 41.