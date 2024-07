Kinder und Jugendliche können beim Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein das deutsche Sportabzeichen ablegen. Mitte August startet die zweite Runde. Jetzt sei noch eine gute Gelegenheit, mit dem Training zu beginnen, sagt Wolfgang Kehrein Vertrauenscoach des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.

Mitte Juli sind auf dem Sportgelände der TSG Wolfstein die ersten Sportabzeichen verliehen worden. Die Prüflinge zwischen acht und 14 Jahren errungen sechs Silber- und drei Bronze-Abzeichen, erläutert Wolfgang Kehrein erfreut. Er ist Vereinsmanager des TuS Jettenbach und Vertrauenscoach des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.

Am Samstag, 17. August, können ab 10 Uhr die nächsten Interessierten in die Startblöcke steigen. Dann auf dem Sportgelände der Realschule plus in Lauterecken. Weitsprung, Sprint, Langlauf und Weitwurf werden geprüft. Je nach Altersklasse und Geschlecht unterscheiden sich die Anforderungen an die Teilnehmer, schildert Kehrein. Im Anschluss an die Disziplinen an Land geht es zum Schwimmen im Rüllbergbad in Grumbach, umreißt er den Ablauf.

Ferienprogramm mit viel Sport

Kehrein hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Kinder auf das deutsche Sportabzeichen vorzubereiten. Deshalb veranstalte er in Kooperation mit dem Sportverein Turnstunden, Ballspiele und weitere Übungen. „Sport hat einen hohen Stellenwert im Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein“, lobt er die Bemühungen der Jugendsozialarbeiter Annette Junkes und Daniel Hübner. Kehrein unterstützt die beiden dabei, indem er Schnupperkurse im Reit-, Fussball- und Schwimmsport koordiniert. Seit 2018 organisiere er zusammen mit Realschullehrerin Heike Langguth, die lizenzierte Sportabzeichen-Prüferin ist, die Abnahme des Sportabzeichens auf den Sportanlagen und in den Freibädern der Region.

Tipp: Training vor der Prüfung

Vor allem Schwimmen, betont Kehrein, sollte vorher trainiert werden. Es gebe zu viele Kinder, die nicht schwimmen können oder deren Schwimmkenntnisse nicht ausreichen. Aber auch Ausdauer, Sprint, Weitsprung und Schlagball könnten die Kinder im Vorfeld üben, um bei der Prüfung erfolgreich zu sein.

Anmeldungen zum Sportabzeichen Mitte August nimmt Annette Junkes entgegen. Telefon: 06382 6561 oder 0171 7744116, E-Mail: jugendzentrum-lauterecken@vg-lw.de.