700 Jahre Lohnweiler: Das Jubiläum wird am Wochenende im Ortskern groß gefeiert. Los geht es am Samstag, 13. Juni, 17 Uhr, mit dem Fassbieranstich und Auftritten der Tanzgruppen des HKV Lauterecken. Ab 20 Uhr spielt die Rock-Coverband Fade Out. Der Sonntag, 14. Juni, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ortsbürgermeister Markus Müller und Landrat Johannes Huber nehmen ab 10.30 Uhr die offizielle Eröffnung mit Ehrungen vor. Daran schließt sich ein buntes Programm für alle Generationen mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Musik, Kinderunterhaltung, Tanzvorführungen, Ausstellungen sowie Markt- und Verkaufsständen an. Ab 13 Uhr gibt es Führungen zur Turmuhr und den Glocken.