Für Clara de Oliveira Seyler ist vor allem die Notizfunktion im Handy wichtig. Und vor dem Weg in die Mensa wird ebenfalls auf den Bildschirm geschaut.

In welchem Alter hattest Du zum ersten Mal ein Smartphone?

Da muss ich mal überlegen, ich glaube mit zwölf Jahren. Aber das war nicht so komfortabel wie die heutigen Geräte.

Was sind Deine drei Lieblings-Apps?

Der Internet-Browser, WhatsApp nutze ich viel und den Speiseplan der Uni-Mensa.

Wer ist der berühmteste Kontakt in Deinem Telefonbuch?

So sehr berühmte Menschen kenne ich nicht. Sehr bekannt sind sicherlich Landrat Otto Rubly und Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. Als Kuseline lernt man die kennen.

Was sieht man auf dem letzten Foto in Deiner Galerie?

Ich war auf einem Konzert von Faber in Mainz. Da habe ich ein Bild gemacht.

Was ist für Dich die wichtigste App auf Deinem Smartphone und warum?

Ganz klar die Notiz-App. Da ist eine Checkliste drauf, was ich heute machen will, und die wird dann immer angehakt. Und wenn ich eine gute Idee habe, mache ich mir schnell ein Stichwort.

Wo liegt Dein Smartphone über Nacht?

In der Nachttischschublade.

Was ist Deine durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit?

Da muss ich schauen. Moment: oh, drei Stunden.

Hörst Du auch Musik über das Smartphone?

Eher selten.

Welches soziale Netzwerk ist Dein persönlicher Favorit?

Instagram.

Was ist das Erste, das Du nach dem Aufstehen auf Deinem Smartphone nachschaust?

Ich stelle den Wecker aus, und dann geht es an die Checkliste der Notiz-App.

Mit wem hast Du zuletzt auf WhatsApp geschrieben und warum?

Weiß nicht. Eine Sekunde, ich schaue nach: mit einer Kommilitonin. Die macht gerade auch ein Auslandssemester über Erasmus und ich wollte sie dazu etwas fragen.

Hast Du die App der RHEINPFALZ installiert?

Oh, tatsächlich nicht. Ich schaue da über den Internet-Browser. Ich hole das sofort nach.

Zur Person

Clara de Oliveira Seyler (20) geht wegen Corona als die Kuseline mit einer dreijährigen Amtszeit in die Geschichte der Repräsentantinnen des Landkreises und der Kreisstadt ein. Am Donnerstag wurde mit Lena Stutzkeitz die Nachfolgerin der Studentin aus Langenbach gewählt. Für Clara beginnt im September ein Auslandssemester in Paris.

Zur Serie

Handys sind für so viele Leute längst mehr als ein tragbares Telefon. Für unsere Serie haben wir Menschen aus dem Landkreis gefragt, wie und wofür sie ihr Handy nutzen.