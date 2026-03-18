Arbeitgeber müssen immer kreativer werden, wenn es darum geht, junge Menschen für sich zu begeistern. KOB ist in der Sache sehr umtriebig. Ein Besuch am „Tag der Ausbildung“.

Bei Schulveranstaltungen zur Berufswahl ist KOB gern gesehener Gast an den Schulen im Landkreis – nicht nur, weil das Team aus Wolfstein stets mit jeder Menge Goodies zum Mitnehmen anrückt. Überhaupt geben sich die Wolfsteiner beim Thema Nachwuchsgewinnung große Mühe. Jüngstes Beispiel hierfür ist der „Tag der Ausbildung“, an dem potenziellen neuen Auszubildenden die Möglichkeiten, die im Betrieb bestehen, nahegebracht werden sollen.

Auf dem Weg über das Firmengelände des größten Arbeitgebers im Landkreis Kusel, der einer der Weltmarktführer in der Herstellung medizinischer Textilien ist, fällt auf, wie viele Mitarbeiter an diesem Tag vor Ort sind. Freundlich wird man aus allen Ecken begrüßt, verschiedene Menschen stellen ihre Fachbereiche und Tätigkeiten vor. Vor allen Dingen junge Leute, die noch in Ausbildung sind, stehen dabei im Vordergrund: „Wichtig ist, dass wir den Schülern in Gestalt der Azubis selbst begegnen – das schafft eine geringere Hemmschwelle und ermöglicht einen offenen Austausch“, sagt Francoise Fuchs, die bei KOB unter anderem für die Pressearbeit zuständig ist.

KOB sucht händeringend Nachwuchs

Das ist die gesamte Idee des „Tags der Ausbildung“, der erst in diesem Jahr zu ebenjenem geworden ist – in den Jahren zuvor fand das Schnupperangebot noch nachts statt: eine offene Atmosphäre schaffen, in der sich Interessierte über die insgesamt 22 verschiedenen Studiengänge und Ausbildungen informieren können, die das Unternehmen anbietet. Für den Textilhersteller ist es nämlich unabdingbar, junge Menschen für sich zu begeistern. Denn, „wie überall in der Industrie“, habe auch KOB ein Nachwuchsproblem. Ortsgebundenes Arbeiten in der Produktion sei für viele Schulabsolventen in Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten nicht mehr so attraktiv. Für das Jahr 2026 habe das Unternehmen 28 offene Ausbildungsplätze, von denen es hoffe, sie mit geeigneten und interessierten Bewerbern füllen zu können, verrät Fuchs.

Einer davon könnte Jonathan Markworth sein. Der 19-Jährige aus Altenglan kann es sich sehr gut vorstellen, bei KOB eine Ausbildung zu beginnen: „Auf meiner Liste steht die KOB ganz oben.“ Der Info-Tag habe ihm gut gefallen und ihn in seiner Vorentscheidung gefestigt. Neben den gebotenen Annehmlichkeiten in Gestalt von Snacks aus der hauseigenen Kantine, dem Casino, sei vor allen Dingen das Gespräch mit den Auszubildenden an den verschiedenen Stationen auf dem Firmengelände überzeugend gewesen.

Lob fürs gute Miteinander

Lukas Wild lernt Elektroniker für Betriebstechnik bei dem Wolfsteiner Unternehmen – und zeigt sich davon ziemlich begeistert. Besonders habe es ihm die entspannte Atmosphäre im Unternehmen angetan: „Man fühlt sich nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Und das Miteinander ist auch super.“ Mit solchen Mitarbeitern kann die Werbeveranstaltung für KOB ja eigentlich nur ein Erfolg werden. Das sieht auch Fuchs so. Scherzhalber sagt sie, man habe die Antworten nicht vorab einstudiert und niemand würde zu einem Lob gezwungen. Tatsächlich: Wenig später erzählt Wild unter vier Augen erneut, dass er mit seiner Ausbildung bei KOB absolut zufrieden sei.

Wie erfolgreich die Veranstaltung letzten Endes war, wird sich in naher Zukunft zeigen, wenn es darum geht, die Ausbildungsstellen zu besetzen. Was den Infotag angeht: Da sei in den vergangenen Jahren immer eine niedrige dreistellige Anzahl an Interessierten vor Ort gewesen, erzählt Fuchs. Sie ist zuversichtlich, dass sich auch in diesem Jahr wieder einige künftige Kollegen am „Tag der Ausbildung“ KOB genau angesehen haben.