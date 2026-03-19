Fünf Proben, 70 Stimmen, volles Haus: In Jettenbach trägt Pop-Musik den Gottesdienst. Ein erfolgreiches Projekt von Kantor Tobias Markutzik, der noch viel mehr vor hat.

So viel ist selten in der evangelischen Kirche in Jettenbach los: Rund 200 Besucher haben am Sonntag den Gottesdienst besucht. Der Pop-Projektchor unter Leitung des Kuseler Bezirkskantors Tobias Markutzik hat die Besucherzahlen in die Höhe getrieben.

Mit Musik lassen sich Menschen begeistern. So lautet die Erfahrung von Markutzik, seit 16 Jahren im protestantischen Dekanat Kusel für Kirchenmusik zuständig. Und Pop-Musik zieht nach seinen Beobachtungen nochmals weit mehr Leute an als klassische, geistliche Musik. Seit einigen Jahren geht der Kantor mit seinem Pop-Projektchor neue Wege. „Ich versuche, Popularmusik in den Gottesdienst zu integrieren“, sagt er. Diese neuen Wege sind von der Pfälzischen Landeskirche ausdrücklich erwünscht. Die Kirche hat dafür einen sogenannten Erprobungsraum geschaffen, in dem unter anderem neue Formate für Gottesdienste getestet werden sollen – damit mehr Leute in die Kirche gehen.

Überschaubarer Zeitumfang für die Sänger

Schon während der Corona-Zeit war Markutzik mit seinem Pop-Projektchor aktiv, inzwischen seien es jährlich zwei bis drei Projekte. „Ich setze jeweils etwa fünf Proben à drei Stunden an“, erläutert er. Solch ein überschaubarer Zeitumfang erleichtere es vielen potenziellen Sängern mitzumachen, lautet seine Erfahrung. „Traditionelle Chöre in Vereinen haben es heute schwer“, weiß Markutzik mit Blick auf jahrelang geforderte Ausdauer.

In vielen Vereinen verrät eine überalterte Mitgliederstruktur, dass das althergebrachte Konzept nicht mehr gut funktioniert. Hinzu komme, dass es inzwischen mehr attraktive Angebote gebe, auch seien die Leute heute mobiler als in früheren Jahren, in denen man sich – wohl auch mangels Möglichkeiten – dem Chor im Dorf fast automatisch angeschlossen habe.

Es geht ums Mitmachen – und auch die Qualität

Beim jüngsten Projekt in Jettenbach hatten sich rund 70 Sänger dem Chor angeschlossen, berichtet der Kantor. Auf dem Programm standen unter anderem Gospel, Filmmusik und Pop-Balladen. „Es wächst!“, zeigt sich Markutzik begeistert. Die große Anzahl an Sängern mache ihm Mut – gerade in einer Zeit, in der die Relevanz von Kirche weiter am Schwinden sei. Mittlerweile verfüge er über einen Pool von rund 200 Sängern. Die Besetzung der Pop-Projekte sei stets unterschiedlich, wenn auch „immer ein paar ,Feste’ dabei“ seien, erklärt Markutzik. Der Kantor hat einen hohen Anspruch an die Qualität. Allerdings stellt er auch klar: „Es sind alles Laien. Uns geht es in erster Linie ums Mitmachen.“

Kirchenmusik binde die meisten Ehrenamtlichen in der Kirche, sagt der Organist und Chorleiter. Lassen sich also tatsächlich mehr Menschen mit solchen Projekt-Chören an die Kirche binden? Ja, ist Markutzik überzeugt. Er betont: „Kirchenmusik ist Verkündigung“ – und die sei nicht minder mit Popularmusik möglich.

An Bedürfnissen der Menschen orientieren

„Heute lassen sich Menschen über Pop-Musik einfacher begeistern als mit einer Bach-Kantate“, ist er überzeugt. „Da kommen auch die Hörgewohnheiten ins Spiel. Der Bezug zu Pop ist eher vorhanden, schon allein durch das Radio.“ Markutzik betont: „Kirche kann es sich nicht leisten, die Mehrheit der Leute auszublenden.“ Gottesdienste und Musik darin müssten sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Zudem könne bei vielen Pop-Songs durchaus ein geistlicher Bezug hergestellt werden. Kirche müsse hier aktiv auf die Leute zugehen, fordert er.

Trotz aller Innovationen: „Klassische Musikstücke werden weiterhin in der Kirche gespielt werden“, betont der 48-Jährige, der sich für beide Stile gleichermaßen erwärmen kann. Neben den Projektchören leitet Markutzik die Kantorei Kusel mit rund 30 Sängern sowie den Chor Vocalis aus Otterbach mit etwa 65 Teilnehmern.

Uraufführung für Kirchentag geplant

Das nächste Pop-Projekt plant der Kantor für den Kleinen Pfälzer Kirchentag, der am 28. Juni zum zweiten Mal in Otterbach stattfinden wird. Dort werde es höchstwahrscheinlich auch die Uraufführung eines von ihm geschriebenen Songs geben, verrät er. Die Teilnehmer sollen demnächst rekrutiert werden. Wer Interesse am Mitsingen hat, kann sich unter Telefon 0163 2935953 oder per E-Mail an kantor-kusel@hotmail.de direkt an Tobias Markutzik wenden.