Harte körperliche Arbeit statt Radtour mit Picknick bei strahlendem Sonnenschein. Rund 20 Helfer aus dem Landkreis haben am Wochenende im Hochwassergebiet im Ahrtal angepackt, um den in Not geratenen Menschen zu helfen – und Geschichten gehört, die unter die Haut gehen.

Obwohl im Ahrtal schon seit Wochen gearbeitet wird, „sieht es dort noch sehr schlimm aus. Es wird noch mehrere Monaten dauern, bis das Meiste wieder hergerichtet ist“, schätzt Peter