Seit Mitte März ist die Saison im Südwestdeutschen Fußballverband unterbrochen. Der Verband präferiert eine Fortsetzung frühestens ab 1. September. Damit würde man ein faires Endergebnis herbeiführen und jeglichem Protestgrund aus dem Weg gehen. Wir haben uns dazu bei sechs Trainern umgehört.

Für den Fall, dass den Vereinen ein Abbruch der derzeit unterbrochenen Saison lieber ist, hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) diese jüngst über acht mögliche Szenarien informiert.

Verschiedene Szenarien

Erstens: die Komplette Annullierung der Saison 19/20; zweitens: eine Wertung mit dem Tabellenstand nach der Hinrunde; drittens: eine Wertung mit dem Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs; viertens: eine Wertung optional nach der Hinrunde oder zum Abbruchzeitpunkt – dabei nur mit Aufsteigern, Absteiger gibt es keine; fünftens: Auf- und Absteiger werden nach Abstimmung in den einzelnen Ligen bestimmt; sechstens: eine individuelle Regelung pro Staffel; siebtens: eine individuelle Regelung pro Kreis; achtens: die Punkte aus der Saison 19/20 werden in die Saison 20/21 mitgenommen.

In einem ersten Schritt sollen sich die Vereine nun bis zum 4. Mai grundsätzlich entscheiden, ob eine Weiterführung der Saison oder ein Abbruch gewünscht wird.

Fortsetzung unwahrscheinlich

Johannes Schell von der TSG Wolfstein-Roßbach, derzeit Vierter in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern, ist der Meinung, dass man die Saison 2019/2020 abbrechen solle. „Mit Aufsteigern, ohne Absteiger und einer Wertung nach der Hinrunde“, befindet er, wobei es unmöglich sei, „es jedem recht zu machen.“

Philip Steuer, der bei B-Klasse-Nord-Tabellenführer SG GlanAlb in der Verantwortung steht, macht sich derzeit „viele Gedanken“, wie eine Saison gewertet werden könnte und ob es sinnvoll sei, weiterzuspielen. „Klar ist, die Gesundheit geht vor, da hat der Fußball zurückzustecken“, sagt er und meint wie sein Kollege Schell, dass eine Lösung, die alle zufriedenstellt, nicht oder nur schwer hinzubekommen sei. Und so plädiert auch er für einen Abbruch mit der Wertung nach der Hinrunde, „denn da hat jeder einmal gegen jeden gespielt“, aufsteigen solle nur der Erste, absteigen niemand. Für wenig problematisch hält er die Tatsache, dass es dann in der nächsten Saison größere Ligen oder eine ungerade Anzahl an Mannschaften gibt, „denn das hatten wir in der Vergangenheit immer schon mal.“

Die SG Breitenbach/Dunzweiler steht in der A-Klasse auf Rang elf, mit guten Chancen, den Klassenverbleib auf sportlichem Weg zu erreichen. Deren Spielertrainer Eric Moosmann sieht noch viele offene Fragen: „Wenn es im September losgehen könnte und wir die Runde bis Ende des Jahres beendet bekämen, was wäre dann im ersten Halbjahr 2021? Ich finde es zwar gut, dass der Verband die Vereine fragt, aber letztlich muss man das in Edenkoben entscheiden.“ Seiner Meinung nach ergebe es aber auch keinen Sinn, die Runde „mit Gewalt zu Ende spielen zu wollen“, so dass er auch zu einem Abbruch tendiere. Auch bei der Frage, wie mit Auf- und Abstieg verfahren werden soll, tut er sich schwer, denn „wenn es Aufsteiger gibt, müsste es auch Absteiger geben.“

Kirchen befürchtet längere Pause

Bei einer Fortsetzung der Saison hätte der VfB Waldmohr als aktueller Zweiter in der B-Klasse Süd durchaus noch Chancen, zumindest über den Umweg der Relegation in die A-Klasse aufsteigen zu können. VfB-Trainer Jens Kirchen macht sich vor allem um die Finanzen der Vereine Sorgen und befürchtet „das finanzielle Aus bei einigen Vereinen“. Grundsätzlich ist er aber für eine Fortsetzung der Saison ab September – sofern möglich. Aber: „Die Gesundheit steht über allem, so dass ein Abbruch und die Annullierung der Saison die sicherste Variante wären.“ Kirchen hält es sogar für möglich, dass erst wieder ab Sommer 2021 Fußball gespielt wird. „Das ist natürlich eine schlimme Vorstellung, aber aufgrund der aktuellen Situation muss man sich auch mit diesem Szenario befassen“, findet er.

Die SG Theisbergstegen/Etschberg ist momentan Dritter in der C-Klasse Nord/Süd, mit nur fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei – zudem hat man noch drei Spiele in der Hinterhand. Eine ähnliche Ausgangsposition also, wie die der Mannschaft aus Waldmohr: Ein Aufstieg über die Relegation wäre drin. SG-Trainer Marcel Fauß ist skeptisch, ob eine Fortsetzung des Spielbetriebs ab 1. September realisierbar ist. Er favorisiert einen Abbruch der Saison, ohne Aufsteiger. Die Idee, nur den Ersten aufsteigen zu lassen, hält er für falsch: „Die Tabellen sind teilweise sehr verzerrt. Und am grünen Tisch würde ich nicht aufsteigen wollen. Es ist einfach schwer vorstellbar, dass man eine vernünftige Lösung findet, mit der die meisten Vereine einverstanden wären“, so Fauß.

Weiterspielen, aber ohne Wechsel

Beim Tabellenvierten der Bezirksliga Nahe, der SG Veldenzland, hat man auch noch Aufstiegschancen. Dort gehört Dominik Schunck zum Trainerteam und der sieht die derzeitige Lage mit gemischten Gefühlen: „Es weiß niemand, ob es wirklich am 1. September weitergehen kann. Wie sollen wir da als Trainer und Verein eine Entscheidung für ein Szenario treffen?“ Auch er ist sich sicher, dass es keine Lösung geben wird, mit der alle einverstanden sind. „Wenn möglich wäre ich für eine Fortsetzung der Runde, allerdings ohne Wechselperiode in der Spielpause“, erklärt er.