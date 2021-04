Das Bundesverkehrsministerium fördert die Ladeinfrastruktur künftig mit einem Programm über 300 Millionen Euro. Im Kreis Kusel sind aktuell keine neuen Ladestationen in Planung.

Deutschlandweit gibt es laut Bundesnetzagentur derzeit knapp 20.000 öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Rheinland-Pfalz belegt mit 847 Säulen im bundesweiten Vergleich den sechsten Platz. Das ist der Platz, der auch seiner Einwohnerzahl entspricht. Im Kreis Kusel stehen, verteilt auf elf Ortschaften, 13 Stationen. An jeder Säule können immer zwei Autos gleichzeitig Strom tanken.

In Kusel steht eine Säule am Bahnhof, eine bei den Stadtwerken und eine an der Wasgau-Bäckerei in der Trierer Straße. In Waldmohr sind zwei Säulen am Autobahnrasthof und eine am Marktplatz platziert. Die übrigen Säulen verteilen sich auf Lauterecken, Offenbach-Hundheim, Wolfstein, Thallichtenberg, Herschweiler-Pettersheim, Altenglan, Glan-Münchweiler und Schönenberg-Kübelberg.

186 E-Autos zugelassen

Neue Stationen seien kurzfristig trotz der Bundesförderung keine geplant, sagt Vera Schumann, Klimaschutzmanagerin des Kreises. Laut ihr sind derzeit 186 Elektrofahrzeuge im Landkreis zugelassen. Im Schnitt kämen pro Woche etwa drei dazu.

Die Station bei den Stadtwerken wird derzeit nachgerüstet. „Wir hoffen, sie innerhalb der nächsten 14 Tage wieder in Betrieb nehmen zu können“, sagt Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke. Das Laden an der Säule war bislang kostenfrei möglich. Nach der Umrüstung werden dann Abrechnungen erfolgen.

Das Auswerten dieser Säule ergab, dass im vergangenen Jahr hier Strom für etwa 150 Kilometer Reichweite getankt wurde. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate war der Januar mit 26 Ladevorgängen der stärkste Monat, dagegen wurde im Mai vergangenen Jahres lockdownbedingt nur einmal getankt.

Kreis Kusel gut versorgt

Hätte von jetzt auf gleich jeder der gut 70.000 Bewohner im Kreis ein Elektrofahrzeug, dann würde eine Station gut 5400 Autos versorgen. Damit wäre der Kreis Kusel besser ausgestattet als die meisten seiner Nachbarkreise. Im Kreis Bad Kreuznach beispielsweise müsste eine Säule gut 7900, im Kreis Birkenfeld gut 12.600 Fahrzeuge versorgen. Im saarländischen Kreis Neunkirchen würde eine Säule sogar mehr als 16.500 Autos betanken müssen. Nur der Landkreis Kaiserslautern schafft mehr Säulen für seine Einwohner: Dort käme eine Säule auf nur gut 4400 Autos.

Betrieben werden die meisten Stationen im Kreis von der Pfalzwerke AG. Die Ladesäulen in Offenbach Hundheim werden von der Oberstein-Idarer-Elektrizität (OIE) AG und die an der Autobahn in Waldmohr von der Energie Baden-Württemberg (EnBW) AG unterhalten. An den meisten Stationen im Kreis bieten die Betreiber je eine Schnellladesäule, diese läuft mit 50 Kilowatt, und eine Normalladesäule mit 22 Kilowatt. Die beiden Säulen an der Autobahn sind Ultraschnellladesäulen, die mit 300 Kilowatt betrieben werden.

Starker Nutzungszuwachs

Susanne Becker von den Pfalzwerken teilt auf Anfrage mit, dass die Schnelllademöglichkeiten deutlich bevorzugt vor der Normallladevariante genutzt würden. Kein Wunder, denn eine 80-prozentige Ladung dauert hier bei den allermeisten Autos nichtmal eine Stunde. An der 22-Kilowatt-Säule entsprechend mehr als doppelt so lange.

Insgesamt verzeichne man 2021 einen sehr starken Nutzungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr, berichtet Becker. Die am meisten genutzten Stationen seien demnach die an den Wasgau-Filialen in Kusel und in Altenglan. Die Säule an der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg schneide derzeit nicht so gut ab, berichtet Becker. Das liege wahrscheinlich daran, dass die Burg als Ausflugsziel pandemiebedingt derzeit nicht so stark besucht werde.