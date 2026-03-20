Damit der Bedarf an Parkplätzen gedeckt werden kann, hat die Stadt Wolfstein die nächsten Schritte unternommen. Zwei Projekte sollen weiter vorangetrieben werden.

Zum einen werden die Planungen zur Sanierung des kleinen Parkplatzes in der Lauterstraße/Am Ring forciert. Das Gelände wird derzeit noch zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt, doch die Krone der begrenzenden Natursteinmauer weist Schäden auf. Einzelne Steine der Stützmauer zum Mühlgraben hin sind bereits herausgebrochen, andere sind locker. Zwar sind die betreffenden Stellen mittels einer Baustellenabsicherung geschützt, doch eine Dauerlösung ist das nicht.

Ein Statiker hat zwischenzeitlich festgestellt, dass die Standsicherheit der Mauer nach wie vor gegeben ist – ein kompletter Neubau ist somit nicht erforderlich. Entwürfe zur Gestaltung des Platzes liegen vor. Die Fläche soll gepflastert und ein Grünstreifen angelegt werden, um den Abstand zur Mauer zu gewährleisten. Dies diene der Entlastung des Bauwerks. Für die Arbeiten muss die Stadt rund 20.000 Euro investieren – sofern über die Stadtsanierung Zuschüsse für die Maßnahme fließen. Etwa kostengleich wäre eine weniger aufwendige, dann aber auch nicht förderfähige Alternative. Der Rat votierte für die Neugestaltung über die Stadtsanierung.

Welche Steuerungsmöglichkeiten die Stadt beim Parken hat

Zum anderen soll das Parken in Wolfstein im Allgemeinen unter die Lupe genommen werden. 2023 hat das Sanierungsbüro Deubert einen Nachweis über die vorhandenen Stellplätze erarbeitet. Dieser soll Grundlage für das sogenannte Parkraumbewirtschaftungskonzept sein, dessen Erstellung ebenfalls über die Stadtsanierung gefördert wird. Ziele sind herauszufinden, wie viele Parkplätze in Wolfstein erforderlich sind und wie sich der Parkverkehr gezielt steuern lässt – beispielsweise durch Parkdauerbegrenzungen, Gebühren sowie die Ausweisung von Zonen für Anwohner.