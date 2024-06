Ziemlich früh waren die ersten Störche in diesem Jahr in unsere Breiten zurückgekehrt. Bei der Familiengründung half diese Eile nicht. Im Vergleich zum Vorjahr zählen die Storchenfreunde im Glantal nur etwa halb so viele Jungtiere. Schuld ist auch das Wetter.

„Voriges Jahr hatten wir 58 Jungvögel gezählt, jetzt sind es nur etwa die Hälfte“, berichtet Hans Drumm, Vorsitzender des Vereins Storchenfreunde Glantal aus Godelhausen.