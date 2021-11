Impfen, impfen, impfen. Diese Marschrichtung gibt derzeit die Politik in der Corona-Bekämpfung häufig vor. In Waldmohr sollte es deshalb eine Sonderimpfaktion geben. Doch daraus wird wohl nichts. Der Frust darüber ist riesig.

Eine Woche ist es her, da habe sich Markus Frenzel seine Booster-Impfung beim Allgemeinmediziner Dieter Frego abgeholt. Eine gute Gelegenheit für Frenzel, der die Apotheke am Markt betreibt, die Idee einer Sonderimpfaktion weiter voranzutreiben, die beide seit einigen Wochen umtreibt.

Ein niederschwelliges Angebot sollte es sein. Am 11. und/oder 12. Dezember in der Kultur- und Festhalle. Hingehen, Ärmel hoch, Piks und wieder gehen. Die Rede ist von bis zu 1000 Dosen des Serums von Biontech/Pfizer. Für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Jeder sollte vorbeikommen können. „Durch den politischen Druck auf Ungeimpfte und der Wunsch nach Booster-Impfungen ist die Nachfrage nach Impfstoff derzeit sehr groß. Wir wollten etwas anbieten zusätzlich zu dem, was in den Praxen an Impfungen gemacht wird – auch um den einen oder anderen Ungeimpften noch zu erreichen“, sagt Frenzel.

Der Plan steht – fast

Die Aufgaben hatten die beiden bereits verteilt: Der Apotheker kontaktierte die Stadt wegen der Räumlichkeiten und logistischer Hilfe, und er wollte den Impfstoff heranschaffen. Frego fragte bei den Waldmohrer Ärzten nach, ob sie mithelfen würden. „Da gab es spontanes Interesse“, sagt der Allgemeinmediziner. Auch sein eigenes Personal habe mit anpacken wollen.

Viele Dinge schienen geklärt, bis Frenzel am Nachmittag des 19. November, nur einige Stunden nach seiner Impfung, eine Whatsapp-Nachricht erhält. Von Frego, der mitteilt, dass aus der Aktion wohl nichts wird. Grund: Kurz zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitgeteilt, dass die Bestellmengen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes begrenzt werden. „Damit hat Herr Spahn den Impftag beerdigt, bevor er stattfinden konnte“, sagt Frenzel.

Fehlender Impfstoff

Zur Verdeutlichung: Bis zu dieser Veröffentlichung, erläutert der Apotheker, konnte jeder Arzt so viel Impfstoff ordern, wie er in der Praxis verabreichen konnte. „Vor zwei Wochen habe ich einer Praxis beispielsweise 60 Flaschen geliefert. Das entspricht etwa 360 Impfdosen.“ Nun sei die Bestellmenge bei Biontech zunächst auf fünf Flaschen, einige Tage später auf acht Flaschen begrenzt worden, also auf 48 Dosen – für Frego sei das die Menge, die er an einem Vormittag verimpfe. „Und es gibt keine Garantie, dass ich die bestellte Menge überhaupt an die Ärzte liefern kann“, ärgert sich der Apotheker.

Und Frenzel geht noch weiter: „Sind wir doch mal ehrlich. Man könnte in dieser Pandemie viel besser machen, wenn die Rahmenbedingungen besser wären. Und die Situation ist so, nicht weil wir hier gepennt haben.“ Ins gleiche Horn bläst die Waldmohrer Stadtspitze. „Es heißt, man soll impfen, impfen, impfen. Dann wollen einige das anbieten, und dann können sie es wegen des fehlenden Impfstoffes nicht“, sagt Stadtbürgermeister Jürgen Schneider. Frenzel habe sich früh an die Stadt gewandt. In der Kultur- und Festhalle habe man Räume, die für so eine Aktion sehr gut geeignet seien. „Da würde die Stadt mit allem unterstützen, was notwendig wäre, sei es nur, um Trennwände aufzustellen.“

Was ist mit Moderna?

Bei Frego ist die Hoffnung sehr gering, dass es noch zu der Aktion kommen wird. Auf das Serum von Moderna auszuweichen, für das die Bestellmenge nicht begrenzt ist, sehen Frenzel und Frego kritisch. Aus mehreren Gründen: Die Akzeptanz des Biontech-Impfstoffs sei in der Bevölkerung sehr groß. „Moderna ist ein sehr guter Impfstoff, er ist in Deutschland aber nicht so bekannt“, sagt der Allgemeinmediziner, „da würde es bei einer so großen Impfaktion vermehrt Diskussions- und weiteren Aufklärungsbedarf geben.“

Zudem sei das Serum von Moderna nicht für alle Personengruppen zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff vorsorglich für Personen ab 30 Jahren, weil bei jungen Menschen nach Impfungen häufiger Herzmuskelentzündungen beobachtet wurden als beispielsweise nach einer Impfung mit Biontech. „Am Schluss habe ich Leute da, die sich impfen lassen wollen, und ich muss sie heimschicken, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das ist nicht der Sinn einer solchen Aktion“, betont Frego.

Dass sich die Verfahrensweise Anfang Dezember ändert, glaubt auch der Apotheker nicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt erhalte ich über den Lieferanten keinerlei Sonderkontingente des Biontech-Impfstoffs.“ Unterstützung vom Land können Frego und Frenzel nicht erwarten. „Das Land bestellt die in der nächsten Woche benötigten Impfstoffe über eine Apotheke und daher bestehen keine generellen, frei verfügbaren Reserven“, teilte eine Sprecherin mit. Nur in Einzelfällen könne mit kleinen Mengen aus den Impfzentren ausgeholfen werden, „wenn eine zeitnahe Ersatzlieferung erwartbar ist“.