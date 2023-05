Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marco Hasselmeier ist mit den Nerven am Ende. Gerade so hat er es im Dezember geschafft, die Pflege seines schwerbehinderten Bruders sicherzustellen, während die Mutter wegen einer Krebstherapie im Krankenhaus war. Doch wie soll es weiter gehen? Er will für die bestmögliche Therapie und Pflege seiner Lieben kämpfen. Und sucht verzweifelt einen Kurzzeit-Pflegeplatz.

Schon vor sechs Jahren hätten Ärzte der 63-jährigen Mutter gesagt, sie habe nur noch wenige Monate zu leben, berichtet ihr ältester Sohn. Lungenkrebs, dazu eine Knochenkrankheit.