Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kappeln soll eine neue Tradition gestartet werden: ein Neujahrsempfang für alle. So viel, so normal, denkt, wer die Kappeler Tradition der Erbruthengemeinschaft nicht kennt, deren Jahrtag sonst am ersten Samstag im begangen wurde.

Die Erbruthengemeinschaft ist mehr als 150 Jahre alt: Knapp 30 Männer bewirtschaften gemeinsam gut 40 Hektar Wald. Um zu besprechen, was im Jahr so alles ansteht, trafen sie sich stets am ersten Samstagabend