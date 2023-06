Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal möchte man Mäuschen spielen in Firmenzentralen. Um mitzubekommen, was die Entscheider über Arbeitsplätze und Millionen sich so denken. Im aktuellen Fall wären wir gerne in Pirmasens