Ein gelber und ein weißer Ball sind die sportlichen „Gewinner“ der Corona-Pandemie. Kaum Sportarten, abgesehen von Laufen und Radfahren, lassen sich derart frei gestalten wie Tennis und Golf. Doch die Medenrunde wird zunächst nicht wie geplant starten können.

Die Mai-Termine wurden auf Bitten des Sportbeirates des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz in sämtlichen Altersklassen in Verbands- und Oberliga in den eigentlich spielfreien September verschoben;