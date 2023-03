Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

100 Schüler – von Klasse eins bis neun – aus dem Kreis wollen während der Sommerschule Wissenslücken füllen, die wegen der Corona-Pandemie entstanden sind. So lief die erste Woche an der Realschule plus in Lauterecken.

Um zehn Uhr am Morgen spielen die Schüler – Maske tragen ist Pflicht – ausgelassen auf dem Schulhof der Realschule plus in Lauterecken. Die erste Lernphase haben sie bereits