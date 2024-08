Gelegentlich erreichen die Lokalredaktion Kusel anonyme Schreiben, teilweise mit heftigen Anschuldigungen. Wer wirklich auf einen Missstand aufmerksam machen möchte, sollte sich überlegen, wie.

Die Redaktion freut sich immer über Leserzuschriften. Denn die E-Mails und Briefe zeigen uns, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich mit der Zeitung beschäftigen und im Zweifel auch mal sagen, was Sie sich von uns wünschen. Wenn es um inhaltliche Anliegen geht, sind wir bemüht, stets eine kurze Rückmeldung zu geben und zu erklären, was wir warum wie machen. Das schaffen wir leider nicht immer, denn an manchen Tagen gehen einfach zu viele E-Mails ein oder es bleibt schlicht etwas liegen.

Von Zeit zu Zeit erreichen uns auch anonyme Zuschriften, mal per E-Mail, mal klassisch als Brief. Da werden manchmal heftige Anschuldigungen gemacht – klar, als Verfasser des Schreibens kann ich richtig vom Leder ziehen. Solche Schreiben werden von uns in der Regel nicht weiter beachtet. Was sollen wir mit einer für uns nicht nachvollziehbaren Anschuldigung anfangen? Abdrucken? Mal „auf gut Glück“ den Beschuldigten anfragen?

Nicht immer muss ein Name genannt werden

Informationen sind von uns stets auf den Wahrheitsgehalt zu prüfen, das gebietet auch die im Pressekodex festgeschriebene Sorgfaltspflicht. Doch genau das können wir bei anonymen Schreiben nicht; wir haben keine Chance, mit dem Verfasser Rücksprache zu halten, uns Beweise vorlegen zu lassen und ihn auf sein mögliches Motiv zu überprüfen. Also ob beispielsweise jemand tatsächlich einen Missstand auffliegen lassen und etwas verbessern will oder ob es ihm nur darum geht, einen Kontrahenten bloßzustellen.

Dabei ist es durchaus möglich, uns einen Hinweis zu geben, ohne namentlich in der Zeitung zu erscheinen. Wieder hilft der Pressekodex: „Hat der Informant die Verwertung seiner Mitteilung davon abhängig gemacht, dass er als Quelle unerkennbar oder ungefährdet bleibt, so ist diese Bedingung zu respektieren.“ Weiter heißt es im Pressekodex: „Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis.“ Die vereinbarte Vertraulichkeit ist nur dann nicht bindend, wenn die Information ein Verbrechen betrifft und die Pflicht zur Anzeige besteht. In den Texten taucht der Name, wenn das so abgesprochen ist, nirgends auf. Darauf können Sie sich verlassen.

Wichtig: Rückfragen müssen möglich sein

Aber wie erreichen uns denn nun vertrauliche Informationen mit einer Kontaktmöglichkeit? Weiterhin per E-Mail. Wer dazu die Redaktionsadresse (redkus@rheinpfalz.de) scheut, kann die Redakteurin und Redakteure direkt anschreiben – nach dem Schema vorname.name@rheinpfalz.de. Dann kann nur das entsprechende Redaktionsmitglied auf die E-Mail zugreifen. Alternativ können Sie uns anrufen oder direkt ansprechen.

Wichtig ist in jedem Fall, dass es für uns die Möglichkeit gibt, Rückfragen zu stellen, und wenn Sie eine Anschuldigung mit Brief- oder Nachrichtenwechseln belegen können, es auch tun. Dann können wir unserer Aufgabe nachgehen – statt uns über „hingeworfene Brocken“ zu ärgern, die möglicherweise eine Recherche wert gewesen wären ...