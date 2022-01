Vieles ist im Wandel. Das gilt natürlich auch für Zeitungsredaktionen. Was wir wie machen – darüber wollen wir künftig regelmäßig unter dem Serientitel „Wir über uns“ berichten.

Ein überdimensionaler Scheck wechselt symbolisch den Besitzer. Solche Bilder, extra für die Kamera zelebriert, sind schon tausendfach in Zeitungen erschienen in den vergangenen Jahrzehnten. Spender und Empfänger schauen dabei mehr oder weniger strahlend in Richtung Fotograf.

Und jetzt Hand aufs Herz: Möchten Sie diese gestellten Fotos in der RHEINPFALZ sehen? Das mag für die Protagonisten der jeweiligen Szene noch stimmig sein. Aber die vielen anderen Leser langweilen sich oft bei dem Anblick. Das ist weniger Mutmaßung, sondern Erkenntnis von Meinungs- und Leserumfragen.

Die Geschichte hinter der Geschichte

Wir werden deshalb ab 1. Februar keine Bilder von Spendenübergaben mehr veröffentlichen. Verstehen Sie diese Zeilen nicht falsch. Es geht nicht darum, das Engagement von Geldgebern oder Ehrenamtlichen zu schmälern. Wenn die Redaktion der Meinung ist, dass die Aktion ungewöhnlich, spannend oder bemerkenswert ist, dann wird sie die Geschichte hinter der Geschichte suchen und darüber berichten. Und wenn es sich anbietet, den Artikel auch mit einem außergewöhnlichen Bild veröffentlichen.

Auch über die Art der Berichterstattung aus den Gemeinderäten, Kreistagen und Stadträten diskutieren wir schon lange in der Redaktion. Nach unserem Lesewert-Projekt, bei dem 2019 und 2020 in zwei Wellen fast 1000 Leser über sieben Monate täglich mit einem digitalen Stift genau festgehalten haben, welche Artikel sie wie lange gelesen haben, ist neue Fahrt in die Debatte gekommen. Es hat sich gezeigt, dass die Leser bei Artikeln, in denen mehrere Themen kurz aufgegriffen werden, schneller „aussteigen“ und nicht weiterlesen. Unsere Lösung: Dann lieber ein Thema herausgreifen und dieses ausführlich beleuchten.

Die Zeitung spannend machen

Auch eine chronologische Aufzählung dessen, was in einer Sitzung gesagt wurde, langweilt viele Leser. Wir müssen es aber schaffen, dass die Zeitung spannend bleibt, wenn sie weiter genügend Abonnenten haben soll.

Die RHEINPFALZ hat eine Projektgruppe „Ratsberichterstattung“ gegründet. Kollegen aus Redaktionen unterschiedlichster Größe haben sich regelmäßig getroffen und Gedanken gemacht. Aus Kusel war unser Kollege Sven Holler in der Runde vertreten. Er war mit in der Runde, die sich intensiv damit beschäftigt hat, wie die Ratsberichterstattung der Zukunft ausschauen soll.

Das Ergebnis: Wir wollen uns künftig die Tagesordnungen der Sitzungen vorher genauer anschauen, um schon bewerten zu können, was ein Thema sein könnte. Wir greifen die Dinge heraus, von denen wir glauben, dass sie die Leser – nicht die Ratsmitglieder – am meisten interessieren.

Der Verwandte aus Berlin

Wenn in der Sitzung dazu nicht genügend „Futter“ geliefert wird, dann fragen wir nach der Sitzung nach und erzählen die Vorgeschichte. Wichtig ist für uns, dass der Leser die Zusammenhänge versteht, auch wenn er die Artikel davor nicht gelesen hat. Ich denke dabei immer an einen fiktiven Verwandten aus Berlin, der zu Besuch ist und dem wir erzählen wollen, was im Ort gerade diskutiert wird.

Die Dauer, wie lange die Ratsmitglieder über einen Tagesordnungspunkt sprechen, ist für uns kein Gradmesser für das Leserinteresse. Es kann vorkommen, dass eine neue Gebührenordnung schnell durchgewunken wird, aber großen Einfluss für die Bürger haben wird. Ob der Rat dagegen ohne Beschluss ausführlich darüber laut nachdenkt, ob die Gemeindeversicherungen ausreichen, mag den Bürger weniger interessieren. Das sind jetzt nur zwei beliebige Beispiele. Wir machen keine Zeitung für die Zielgruppen Bürgermeister, Landräte oder Firmeninhaber. Wir machen Zeitung für alle unsere Leser.

Kontakt

Fällt Ihnen auch etwas dazu ein? Haben Sie Fragen oder Vorschläge. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, am besten per Mail an wolfgang.kreilinger@rheinpfalz.de