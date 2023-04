Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch eine halbe Stunde üben, dann wird’s ernst: In Jettenbach drehen die Schüler der vierten Klasse noch ein paar Proberunden auf dem Fahrrad. Danach steht die praktische Prüfung an, in der sie beweisen müssen, was sie in der Verkehrsschule gelernt haben.

„An die Linie fahren. Nach links, nach rechts und nochmal nach links schauen. Dann Schulterblick und Handzeichen. Und los geht’s“, fordert Klaus-Jürgen Lerner von der Lauterecker