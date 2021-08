Die Corona-Krise stellt die Modehändler im Kreis vor große Herausforderungen: Die Geschäfte sind geschlossen, die Lager gefüllt, und die Herbst/Winter-Kollektion findet kaum Abnehmer, weil keine Kundschaft in die Läden darf. Die Einzelhändler befinden sich derzeit noch in einem anderen Dilemma.

„Das Lager ist zur Zeit gut gefüllt. Hätte ja auch keiner ahnen können, dass die Geschäfte so lange geschlossen bleiben müssen“, sagt Volker Lösch, der in Kusel sein Sportartikelgeschäft betreibt. Die vollen Lager sind nicht das einzige Problem: Die Einzelhändler müssen bereits jetzt Waren für die Herbst- und Wintersaison vorbestellen – in der Ungewissheit, ob bis dahin überhaupt ein normales Geschäftsleben möglich ist. „Man muss bei der Vorbestellung vorsichtig agieren, andererseits wollen wir den Kunden auch im Herbst eine gute Auswahl bieten“, schildert Michael Bischoff, Inhaber des gleichnamigen Modehauses in Krottelbach, das Dilemma der Textilbranche.

Lange Vorlaufzeit

„Außerdem tut es dem Handel momentan nicht gut, dass wir die Ware jetzt stark reduziert verkaufen müssen – zum Teil zum halben Preis –, weil das Zeug einfach weg muss“, ergänzt Pia Häring, die in Kusel das Bekleidungsgeschäft Yello Moden betreibt. Dazu habe das ausgefallene Weihnachtsgeschäft den Einzelhändlern teils gravierende Umsatzeinbußen beschert, betonen alle Befragten.

Vier bis sechs Monate betrage die Vorlaufzeit, was die Bestellungen angehe. Und auch in dieser Hinsicht laufe es derzeit anders als gewohnt. „Normalerweise fahren wir nach Eschborn, wo man sich im Orderbüro unseres Großhändlers die Kollektion aus der Nähe ansehen und dann die Bestellung aufgeben kann. Das läuft aber jetzt alles übers Internet“, berichtet Ute Klein, eine von vier Geschäftsführerinnen bei Mode Wenk in Offenbach-Hundheim. Einfach weniger zu bestellen, um auf die Situation zu reagieren, sei nicht immer möglich. „Die Händler kommen uns zum Teil zwar etwas entgegen, aber wir müssen schon ein Mindestkontingent abnehmen“, erläutert Klein.

Verkauf an der Ladentür

Um nicht komplett mit leeren Händen dazustehen, setzen die befragten Händler derzeit verstärkt aufs Internet. „Wir verkaufen fleißig über Social Media“, sagt Häring. „Wir nutzen unser 25 Meter langes Schaufenster als Präsentationsfläche für die Laufkundschaft, bieten die Ware aber auch zum Beispiel über Facebook an“, berichtet Ute Klein von Mode Wenk.

Auch in den Filialen des Schuhhauses Fritz in Kusel und Lauterecken müssen die Kunden derzeit nicht gänzlich auf einen Einkauf verzichten. „Die Leute können über das Internet bestellen oder einfach anrufen“, sagt Inhaber Jürgen Fritz. „Ich stelle dann ein Paket mit verschiedenen Größen und Modellen zusammen, das sich die Kunden kontaktlos an der Ladentür abholen können.“ Zu Hause kann in Ruhe anprobiert werden „und dann bringt man ein paar Tage später einfach zurück, was man nicht haben will und bezahlt, was man kaufen möchte“. Dieses Angebot machen ihren Kunden auch Mode Bischoff und Mode Wenk. „Aber das machen wir schon so, seit es den Laden gibt“, betont Klein.

Prinzipiell werde das Angebot gut angenommen, doch nicht für alle befragten Händler lohnt sich der Verkauf über das Internet. Volker Lösch beispielsweise hat während des ersten Lockdowns ebenfalls Waren online angeboten. „Aber das war im Prinzip nur ein Geldwechseln. Gewinn war damit nicht zu machen“, beklagt er, der seine Situation aber „nicht ganz so schlimm“ einschätzt, als die der reinen Bekleidungsgeschäfte. „Allerdings fehlt derzeit eben die Laufkundschaft komplett – und das macht sich stark bemerkbar.“

Eingeschränktes Verständnis

Die Einzelhändler können die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie zwar verstehen. „Ich denke, gerade kleine Geschäfte hätte man nicht komplett schließen müssen“, sagt Häring. „Man hat doch im Vorjahr gesehen, dass sich das mit Zugangsbeschränkungen und Hygienemaßnahmen ganz gut regeln lässt“, pflichtet Fritz bei. Doch könne er verstehen, dass Maßnahmen getroffen werden müssten. „Ich war selbst Corona-positiv und hatte keine Symptome – kenne aber auch Fälle aus dem Bekanntenkreis, wo das nicht so glimpflich ablief. Nur weil ich selbst keinen schweren Verlauf hatte, kann ich dieses Virus nicht einfach als Humbug abtun.“ Auch Volker Lösch hat Verständnis für die Maßnahmen. Die Zahlen sprächen eine eindeutige Sprache „und wir müssen gegensteuern – Hauptsache, man bleibt gesund“.

Dass die Lage bei keinem der befragten Einzelhändler bislang existenzbedrohend ist, liege an der treuen Stammkundschaft. „Wir sind schon lange in Kusel. Das schafft eine Bindung und unsere Stammkundschaft schätzt die Beratung bei uns“, sagt Häring. „Das Angebot wird von unseren Stammkunden auch in dieser schweren Situation wirklich gut genutzt – schließlich ist ein Einkauf auch oft gut für die Seele. Ein Stück Lebensfreude in einer Tüte sozusagen“, pflichtet Klein bei.