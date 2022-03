Der Krieg in der Ukraine bringt viele Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Rund 200 Geflüchtete sind im Kreis bereits aufgenommen worden. Die Kreisverwaltung hat eine Einsatzgruppe gebildet, um das Vorgehen und die Hilfen zu koordinieren.

„Es sind fast ausschließlich Frauen und Kinder, die bei uns Zuflucht suchen“, sagte Landrat Otto Rubly und verdeutlichte: Die Hälfte der im Kreis aufgenommenen Ukrainer sei zwischen null und zehn Jahre, weitere 15 Prozent der hier Angekommenen sind zehn bis 18 Jahre alt. Rund 100 Menschen seien in der Kuseler Afa untergebracht. „Diese werden über die Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier oder Speyer registriert und dann bundesweit auf die Kommunen verteilt.“

Deutlich mehr Menschen seien direkt aus der Ukraine in den Kreis gekommen und hätten über private Kontakte einen Zufluchtsort gefunden. So seien im Oberen Glantal am Donnerstag weit mehr als 100 Personen registriert gewesen. In der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan seien 23 zur Registrierung angemeldet gewesen, in der VG Lauterecken-Wolfstein zwei.

Sprachkurse anbieten

Wie geht es für diese Menschen weiter? Eine Einsatzgruppe habe beraten, wie den Menschen „passgenau Hilfe und Unterstützung“ angeboten werden könne, teilte die Behörde mit. Je nach Wohnort müssten sich die Geflüchteten beim zuständigen Einwohnermeldeamt melden – hierfür werden Ausweis und eine Meldeadresse benötigt. Im Anschluss erfolge die Registrierung bei der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung – dort erhalten die Geflüchteten ihre Aufenthaltsberechtigung und ihre Arbeitsgenehmigung. Das Sozialamt bei der Kreisverwaltung kümmere sich darüber hinaus beispielsweise um die Vergabe von Wohnraum und um finanzielle Hilfen.

„Wir sind momentan dabei, uns möglichst gut auf die zu erwartende Flüchtlingswelle vorzubereiten“, sagte Rubly. Gemeinsam mit den Verbandsgemeinden und verschiedenen Trägern werde daran gearbeitet, den Menschen eine längerfristige Perspektive im Kreis bieten zu können. Soll heißen: Es werden Sprach- und Integrationskurse geplant. Der Kreis prüft, inwieweit den Geflüchteten Impfangebote unterbreitet werden können und wie die Betreuung in Kitas und Schulen zu gewährleisten ist.

Hilfe koordinieren

Rubly lobte das Engagement vieler Bürger, die spenden, Hilfskonvois organisieren und vieles mehr. Es sei aber auch wichtig, die Hilfen zu koordinieren. Bei der Kreisverwaltung steht Peter Rummler als Ansprechpartner zur Verfügung: E-Mail ukrainehilfe@kv-kus.de. An ihn könne sich wenden, wer eine Hilfsaktion plant, Wohnraum zur Verfügung stellen oder sich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchte. Fragen zu den Themen Visum und Asyl beantwortet die Ausländerbehörde, E-Mail abh@kv-kus.de.