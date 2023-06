Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Öffnungszeiten sind erst vor kurzem erweitert worden. Doch nun tritt Stephan Just vom Bioladen Ursprung in Kusel auf die Bremse. Täglich wird eine Stunde kürzer geöffnet. Damit will der Geschäftsmann etwas gegen die Energie-Krise tun.

„Wir machen eine halbe Stunde später auf und schließen eine halbe Stunde früher“, erläutert Just, der wie alle Geschäftsleute mit der angespannten Wirtschaftslage