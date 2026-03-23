In der Kolumne „Fußball im Fokus“ von Axel Raudonat geht es diesmal um Mehrfachtorschützen, neun verschiedene Schützen und das Ende eines Vierkampfs.

TuS Schönenberg: Eine ganz klare Sache

Ein Duell Erster gegen Letzter verläuft trotz der scheinbar klaren Vorzeichen nicht immer eindeutig. Das Spiel in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern zwischen Tabellenführer TuS Schönenberg und der SG Spesbach/Elschbach hingegen war eines der Marke „ganz klare Sache“. Nach einer Viertelstunde stand es schon 3:0 für die Hausherren, zur Pause dann gar 7:0. Im zweiten Abschnitt durfte das Schlusslicht Spesbach/Elschbach dann auch ein paar Spielanteile für sich verbuchen, so dass am Ende ein Ergebnis von 13:3 für den Tabellenführer auf der Anzeigetafel stand.

Mit Fünffach-Torschütze Benedikt Jakobi und Kevin Grigoleit, der viermal ins gegnerische Netz traf, hatten die Schönenberger zwei besonders auffällige Akteure in ihren Reihen. Deren Aussichten auf eine Bezirksliga-Rückkehr bleiben auch weiterhin gut. Mit 50 Punkten hat der TuS Schönenberg derzeit drei Zähler Vorsprung auf den Verfolger SV Kottweiler-Schwanden, mit fünf und acht Punkten Rückstand folgen die SG Oberarnbach/Bann und die TSG Burglichtenberg. Beide haben aber noch eine Partie weniger absolviert als das Führungsduo.

TSG Wolfstein-Roßbach: Neun verschiedene Schützen

Bei Kantersiegen, wie jenem des TuS Schönenberg zum Beispiel, ist es ja durchaus normal, dass es mal Schützen gibt, die mehrfach treffen. Ganz anders war das am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Westpfalz, wo die TSG Wolfstein-Roßbach ihr Heimspiel gegen den FV Kindsbach zu bestreiten hatte. 9:0 endete dieses ungleiche Duell des Vierten gegen den 15. der Tabelle. Und da standen tatsächlich final neun verschiedene Torschützen zu Buche, dabei auch TSG-Defensivkante Madi Ka Missoko, der mit dem Treffer zum 2:0 seine Torpremiere für die Erste der „Rowos“ feierte. Oder Nachwuchsstürmer Marlos Schauer, der mit einem traumhaften Schlenzer aus 22 Metern in den rechten Winkel zum zwischenzeitlichen 6:0 erfolgreich war.

B-Klasse Nord: Ende des Vierkampfs?

Wird aus dem vormaligen Vierkampf um die Meisterschaft in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord am kommenden Wochenende gar nur noch ein Zweikampf? Nach der Heimniederlage des SV Herschweiler-Pettersheim gegen die SG Hüffler/Wahnwegen sind die ohnehin nur noch vagen Hoffnungen des SVHP auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Und mit der SG Hirsau kam ein weiteres Team aus dem Kreis der Top-Mannschaften nicht über ein 2:2 gegen den TuS Glan-Münchweiler hinaus, während Tabellenführer SG Pfeffelbach/Konken/EDO sein Auswärtsspiel in Wolfstein nach Startschwierigkeiten letztlich souverän meisterte (4:2).

Und so gibt sich ein aktuelles Tabellenbild, in dem die SG P/K/EDO mit nunmehr 55 Punkten aus 22 Spielen führt, gefolgt von der SG Hirsau (51 Punkte) und der Truppe aus Hüffler und Wahnwegen mit 50 Punkten und einem Spiel Rückstand. Mit dem Duell Erster gegen Zweiter steht am kommenden Sonntag in Pfeffelbach eine Paarung auf dem Programm, in welcher der Tabellenführer die SG Hirsau mit einem Sieg wohl vorentscheidend distanzieren würde.