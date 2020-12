Die Pläne für einen Solarpark auf Ulmeter Gemarkung erhalten Gegenwind. Und das ausgerechnet vom neuen Beirat für Naturschutz des Kreises, dem jetzt der frühere Ulmeter Ortsbürgermeister Klaus Jung vorsitzt.

Jungs Argument: Hier würden fast zwei Hektar Wald mit ökologisch wertvollen Flächen geopfert.

Der Beirat des Kreises hat sich gerade erst konstituiert – und schon in der ersten Sitzung nicht nur ein brisantes Thema angepackt, sondern auch eine Duftmarke gesetzt. Dem Beirat gehören Vertreter der Naturschutzverbände, des Forstes, der Landwirtschaft sowie von Kommunen und Wirtschaft an.

Frühere Pumpstation

Es geht um den geplanten Solarpark bei Ulmet – auf jenen knapp zwei Hektar, auf denen vor Jahren die inzwischen abgerissene, militärisch genutzte Pumpstation stand. Es handelt sich um ein Waldstück am Hang, das kaum Versiegelungen des Bodens aufweise. Rundum seien hochwertige Flächen wie der Pelschbach samt Quellbereich sowie ein geschütztes Flora-Fauna-Habitat.

Hier will ein Investor aus der Vorderpfalz Fotovoltaik-Module installieren. Der Ortsgemeinderat hat dafür den Weg bereits freigemacht. Derzeit wird der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde geändert. Die Ortsgemeinde stellt einen Bebauungsplan auf.

Für Fledermäuse bedeutsam

Der Beirat kritisiert nun, dass bei den Plänen eine Richtlinie der Struktur- und Genehmigungsdirektion missachtet werde. Diese sehe vor, dass nur Konversionsflächen ohne ökologische Funktion für Solarparks geeignet seien. Genau das Gegenteil sei bei der Fläche nahe Ulmet der Fall: Sie sei ökologisch bedeutsam für den Biotopverbund wie auch für Fledermäuse.

Um die Waldfläche für einen Solarpark verwertbar zu machen und am Hang zugleich zu verhindern, dass zu viel Schatten auf die Module falle, „müssen viele Bäume und Sträucher geopfert werden“. Der Forst habe weiterhin schon darauf hingewiesen, dass für die Rodung dieses Walds eine Genehmigung des Forstamts erforderlich sei . Die aber sei „bis auf weiteres nicht in Aussicht“, weil noch keine Ausgleichsflächen benannt worden seien. Tatsächlich müssten hier Bäume gefällt und an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. „Das ist ökologisch nicht vertretbar und außerdem unwirtschaftlich.“

„Nicht wirtschaftlich“

Der Beirat komme daher einstimmig zu dem Ergebnis, heißt es in einer Mitteilung, dass der für diese Stelle geplante Solarpark bedenklich ist. Denn hierfür müsste ein wertvolles Waldstück und schutzwürdiges Biotop für eine Freiland-Fotovoltaikanlage aus der Fläche herausgeschnitten werden.

Gegenüber der RHEINPFALZ äußerte Beiratsvorsitzender Jung darüber hinaus Bedenken wirtschaftlicher Art. Schon jetzt müssten im Landkreis häufiger Windräder wegen Solaranlagen stillstehen, weil die Leitungsinfrastruktur gar nicht ausreiche, um den gleichzeitig durch Wind und Sonne erzeugten Strom weiter zu transportieren.