Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen die Errichtung eines Funkmastes regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Darüber wunderte sich in der Gemeinderatssitzung am Montag nicht nur Ortsbürgermeisterin Klaudia Schneider. Dadurch könnte die Versorgung der Gemeinde mit dem neuen 5 G-Standard eventuell verhindern werden.

Dabei schien eigentlich alles klar und der Beschluss lediglich Formsache. Über einen langen Zeitraum war ein geeigneter Standort für den 50 Meter hohen Bau gesucht und letztendlich gefunden