Schauer, viele Wolken und teils frischer Wind prägen die nächsten Tage in der Westpfalz. Eine leichte Wetterbesserung ist erst zum Samstag in Sicht.

Mit einer lebhaften West- bis Nordwestströmung ist inzwischen überall in der Region spürbar feucht-kühle Meeresluft eingeflossen. Sie kann sich erst ab Samstag langsam wieder erwärmen. In der Westpfalz bleibt das Wetter in den kommenden Tagen deshalb unbeständig und wechselhaft. Die Tageshöchstwerte liegen nur knapp um 15 Grad.

Vorhersage

Mittwoch: Nach Tiefstwerten um 3 Grad breiten sich im Tagesverlauf erneut Regenschauer aus. Am Vormittag zeigt sich die Sonne noch am ehesten zwischen größeren Wolkenlücken. Am Nachmittag folgen zahlreiche Schauer, die örtlich auch Graupel sowie vereinzelt Blitz und Donner bringen können. Dazwischen gibt es Auflockerungen und trockene Abschnitte mit etwas Sonne. Es bleibt ausgesprochen kühl. Die Höchstwerte erreichen lediglich 13 Grad in den Niederungen und maximal 8 Grad in höheren Lagen. Während und nach den Schauern sinkt die Temperatur rasch um einige Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West, in den Gipfellagen des Pfälzerwaldes und des Pfälzer Berglandes auch frisch bis stark, vereinzelt mit stürmischen Böen.

Donnerstag: An Christi Himmelfahrt dominieren viele Wolken den Himmel. Die Sonne zeigt sich nur kurz, verbreitet entwickeln sich Regenschauer. Örtlich sind auch schwache Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte am Morgen liegen bei 4 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bescheidene 12 Grad.

Freitag: Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vor allem am Nachmittag bilden sich erneut Schauer. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei rund 3 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei maximal 14 Grad.

Samstag: Im Tagesverlauf kommt neben Wolken zunehmend auch die Sonne zum Vorschein. Es bleibt weitgehend trocken. Die Tiefstwerte am Morgen liegen bei 5 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei etwa 15 Grad.

Sonntag: Es wird ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Dazu bleibt es trocken bei Höchstwerten von maximal 17 Grad. Es weht ein teils recht lebhafter Wind aus Nordost.