Die Grillsachen können bereitgehalten werden: In den kommenden Tagen wird es sonnig und frühlingshaft warm. In den frühen Morgenstunden droht allerdings leichter Bodenfrost.

Momentan wird das Wetter von einer sehr stabilen und umfangreichen Hochdruckzone dominiert, die sich von Grönland über das Nordmeer bis nach Mitteleuropa erstreckt. Sie blockt sämtliche, weiter westlich gelegene Tiefdrucksysteme ab. Dies hat zur Folge, dass es auch in der Westpfalz in den kommenden Tagen durchweg trocken und sehr freundlich bleiben wird. Mit nordöstlicher Strömung gelangt dabei trockene Kontinentalluft zu uns, die sich zum Wochenende spürbar erwärmen kann. Am Freitag und Samstag pendelt sich das Thermometer um die 20-Grad-Marke ein.

Vorhersage

Donnerstag: Den ganzen Tag über ist es sonnig und trocken. Die Tiefstwerte liegen morgens knapp über dem Gefrierpunkt, in Mulden und Senken droht örtlich leichter Bodenfrost. Empfindliche Pflanzen sollten daher besser geschützt werden. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost, in höheren Lagen ist auch mit frischen Böen zu rechnen.

Freitag: Es ist sonnig oder nur gering bewölkt und durchweg trocken. Die Tiefstwerte betragen morgens ein bis zwei Grad, es besteht nochmals die Gefahr von leichtem Bodenfrost. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag angenehm frühlingshafte 20 Grad. Der Wind weht lebhaft aus Nordost.

Samstag: Nach rascher Auflösung lokalen Frühnebels ist es sonnig und es bleibt weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei zwei Grad, die Höchstwerte erreichen am Nachmittag rund 20 Grad.

Sonntag: Am Sonntag setzt sich vielerorts das sonnige oder nur leicht bewölkte Wetter fort. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei etwa 18 Grad, begleitet von einem merklich auflebenden Nordostwind.

Weitere Aussichten

Zu Wochenbeginn ist es tagsüber meist sonnig oder nur leicht bewölkt, dazu trocken und frühlingshaft warm. Bei Höchstwerten von 17 Grad wird es allerdings einen Tick kühler als in den kommenden Tagen.