Gute Nachrichten für alle Mobilfunknutzer in Langenbach und Neunkirchen am Potzberg. Die beiden Gemeinden hatten sich an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Telekom beteiligt und zählen laut einer Pressemitteilung des Telekommunikationsunternehmen zu den Gewinnergemeinden, die sich nun jeweils auf einen neuen Mobilfunkmast freuen dürfen.

Eigentlich sei man bei der Telekom von nur 50 Gewinnergemeinden ausgegangen. Da sich an dem Wettbewerb aber sehr viele Gemeinden aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt hätten, sei der Entschluss gefallen, weitere 180 Gewinner zu küren und mit LTE zu versorgen.

Wie das Telekommunikationsunternehmen weiter mitteilt, haben die Funknetzplaner die von den Gemeinden vorgeschlagenen Standorte bereits überprüft. Ab Ende des Jahres sollen Vor-Ort-Termine stattfinden, um festzustellen, ob der Standort tatsächlich nutzbar ist. Anschließend werde ein Mietvertrag zwischen Telekom und der Gemeinde beziehungsweise dem Standortbesitzer geschlossen, danach beginne der Bau des Mobilfunkmastes.