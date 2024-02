Marie Nazanin Buchmann, Schülerin der sechsten Klasse des Hugo-Ball-Gymnasiums, hat den Stadtentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs gewonnen. Nun wird sie die Stadt beim Bezirksentscheid vertreten, der zwischen März und April stattfinden soll.

Den Vorlesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gibt es seit 65 Jahren. Seit 35 Jahren richtet die Stadt Pirmasens den Stadtentscheid aus, bei dem der oder die Sieger oder Siegerin zum Bezirksentscheid gemeldet wird. Auf den Bezirksentscheid folgen der Landes- und schließlich der Bundesentscheid. Das Finale wird im Juni in Berlin stattfinden.

Welcher Pirmasenser Schüler in diesem Jahr am besten vorliest, wurde am Mittwoch in der Zweigstelle der Stadtbücherei auf dem Kirchberg geklärt. Mit Marie-Alea Umla von der Landgraf-Ludwig-Realschule Plus, Olivia Fedorkow von der Käthe-Dassler-Realschule, Liv Seebach vom Immanuel-Kant-Gymnasium, Ben Keller vom Leibniz-Gymnasium und Marie Nazanin Buchmann vom Hugo-Ball-Gymnasium waren vier Mädchen und ein Junge mit dem Ziel, sich für den Bezirksentscheid zu qualifizieren, in die Käthe-Dassler-Realschule Plus gekommen.

Beigeordneter Denis Clauer, der auch in der Jury saß, betonte im Vorfeld, dass alle Kandidatinnen bereits gewonnen hätten, schließlich hätten sie sich unter allen Sechstklässlern ihrer Schule durchgesetzt. Auch deshalb gab es beim Stadtentscheid nur einen ersten und vier zweite Plätze.

Lesetechnik und Interpretation bewertet

Die vier Mädchen und der Junge hatten jeweils ihr Lieblingsbuch mitgebracht, aus dem sie eine Textstelle mit drei Minuten Lesezeit vorgelesen haben. Mit einem Auszug aus der Kinderbuchreihe „Ein Mädchen namens Willow – Nebeltanz“ von Sabine Bohlmann gelang es Marie Nazanin Buchmann recht schnell, die Jury von sich zu überzeugen. Bewertet wurden sowohl die Lesetechnik und die Interpretation des Textes als auch die Textstellenauswahl. Anschließend ging es darum, einen fremden Text unter den gleichen Bewertungskriterien vorzutragen. Ausgesucht hatte ihn die Leiterin der Stadtbücherei, Jurymitglied Ulrike Weil.

Auch dabei konnte Buchmann als geübte Leserin punkten. Jetzt hat jetzt den Auftrag, Pirmasens beim Bezirksentscheid zu vertreten. Alle jungen Bücherwürmer erhielten eine Urkunde, einen Buchpreis und Gutscheine für eine Buchhandlung sowie den Luft- und Badepark.