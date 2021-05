Der TuS Schönenberg hat beim Wettbewerb „SWH Vereinshelden 2021“ der Stadtwerke Homburg den zweiten Platz belegt und darf sich somit über eine Förderung in Höhe von 1500 Euro freuen. Insgesamt hatten 26 Vereine aus der Region an dem Wettbewerb teilgenommen. Per Mausklick konnte in einer Vor- und einer Finalrunde abgestimmt werden. 5000 Stimmen in der Vorrunde und 500 Stimmen im Finale reichten am Ende für den zweiten Platz. Das Geld kann der Verein gut gebrauchen: Coronabedingt fehlen seit mehr als einem Jahr die Einnahmen aus Vereinsfesten und Veranstaltungen. Das Fördergeld wird nach Angaben des Vereins dringend benötigt, um Sportanlage und Vereinsheim in Schuss zu halten.