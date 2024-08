Der Sommer offenbart weiterhin nur kleine Schönheitsfehler. Schauer sind vorerst eine Rarität. Erst am Wochenende kann es ungemütlich werden.

In dieser Woche wechseln sich Hochdruckgebiete mit einigen atlantischen Störungsfronten ab, die von Westen her durchziehen. Somit bleibt das Temperaturniveau in der Region weiterhin sommerlich. Der Wettercharakter gestaltet sich durchaus freundlich mit kleineren Einschränkungen. Die kleineren Regenfälle oder Schauer, welche zwischendurch mal auftreten können, werden nicht jeden treffen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit reichlich Sonnenschein und nur einigen harmlosen Wolken. Die Temperaturen klettern zum Nachmittag in den angenehmen sommerlichen Bereich.

Dienstag: Es scheint zeitweise die Sonne. Zwischendurch können aber auch lockere Wolkenpassagen über Nord- und Westpfalz hinweg ziehen. Dazu wird es wieder sommerlich warm. Vor allem am Abend und in der Nacht auf Mittwoch sind bei kompakteren Wolken einzelne Regengüsse möglich.

Mittwoch: Ein etwas auffrischender Westwind drückt die Temperaturen um einige Grad nach unten. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Es sollte aber trocken bleiben.

Donnerstag: Die Sonne strahlt für längere Zeit von einem blauen oder nur leicht bewölkten Himmel. Nach einer hervorragend zum Durchlüften geeigneten Nacht erwärmt sich die Luft im Laufe des Nachmittags in den angenehmen Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es freundlich und sommerlich warm. Am Abend und in der Nacht auf Samstag ziehen von Frankreich her einzelne Schauer und Gewitter ins Land. Am Samstag treten Regenfälle, Schauer und Gewitter vorübergehend auch mal häufiger auf. Dazu wird es schwül-warm. Am Sonntag kühlt es zwar voraussichtlich ab, dafür strahlt aber wieder für längere Zeit die Sonne.