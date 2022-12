Mit dem Titel „So isst der Kreis Kusel“ wäre die neue Ausgabe des Westrichkalenders nicht treffend überschrieben. Auch wenn sich im Jahresband 2023 fast alles um die regionale Ess- und Trinkkultur dreht.

Neben der Betrachtung der Ess- und Trinkkultur bietet die aktuelle Ausgabe des Westrichkalenders Beiträge zu Geschichte, Natur und Umwelt sowie über Land und Leute der Region.

Einen Streifzug – garniert mit passenden Dialektbezeichnungen – durch die Küche, wie sie für die Nachkriegsjahre bis zum anbrechenden „Wirtschaftswunder“ wohl in den meisten Häusern im Westrich charakteristisch war, unternimmt der aus Lauterecken stammende Richard Antoni (Rodalben). In seinem Beitrag „Was uff den Disch kimmt, wird ’gess!’“ eröffnet sich ein Einblick in eine eher karge Esstradition, die auf Selbstversorgung basiert und sich aus den verfügbaren Nahrungsmitteln speist: Grumbeere in den verschiedensten Variationen, Eier, Gemüse, Kräuter aus dem eigenen Garten, eingelegte Gurken und Bohnen, Äpfel und Birnen und Zwetschgen von den eigenen Obstbäumen.

Was Antoni schildert, war die Zeit, als es noch keine Discounter Märkte „Pick&Go“ oder „Shop&Go“ gab, sondern in beinahe jedem Dorf ein Kolonialwarenladen und eine Bäckerei vorzufinden war. Fleisch wurde zumeist nur an Sonn- und Festtagen serviert, Wurst und Käse oder Fisch kamen so selten auf den Tisch, dass heutige Ernährungsberater ihre Freude hätten. Und es illustriert zugleich, dass Essensreste Verwertung fanden, für die Hühner und Schweine. Es ist schon bemerkenswert, wie doch die Esskultur vor einem halben Jahrhundert den Ernährungsempfehlungen nahekam, die heute auf weniger Fleischkonsum und mehr Obst und Gemüse abstellen.

Frührer Tradition der Hausschlachtung

Ergänzt wird Antonis Streifzug von einem Auszug aus dem pfälzischen Küchenbrevier der Volkskundlerin Mathilde Jung (1884-1963), das unter dem Titel „Eine Landschaft kocht“ im Jahr 1938 erschien. Darin enthalten sind auch einige Basisrezepte wie „Hoorige Knepp“, Saumagen und Kartoffelwaffeln.

Daneben gibt es eine gekürzte Fassung aus den Jugenderinnerungen von Liesel Höh. In ihrem Buch „Im Tal der Kirschbauern“ verrät die Frohnhoferin die Zubereitung traditioneller Gerichte wie „Ahlekeiher Grombeerwaffele“, „Gefillde Knebb“ und Dampfnudeln.

Der längst verschwundenen Hausschlachtung, eine verbreitete Tradition in den Bauernhäusern in der kalten Jahreszeit, ist ein Beitrag von Paul Drumm gewidmet. Darin beschreibt er detailliert wie die Wutz geschlachtet, am folgenden Tag in handliche Stücke zerlegt, zu Würsten verarbeitet und später in der Rauchkammer geräuchert und damit haltbar gemacht wurden.

Erinnerung an die Brautradition

Den historischen Wandel der Gastronomie von der schlichten Herberge über die lokalen Gastwirtschaften bis zu ersten Speiserestaurants beleuchtet Herwig Buntz (Wolfstein) in einem informativen Abriss. Dabei nimmt er auch die Ausbreitung der Systemgastronomie durch Ketten, die Verbreitung mediterraner und orientalischer Küche durch italienische, griechische und türkische Lokale bis hin zu den Fast-Food-Ketten in den Blick. Der Leser erfährt, dass es im Landkreis etwa 100 Gasthäuser gibt – von der Imbissbude bis zur Wanderhütte. Auch wer Gourmet-Tempel im Landkreis Kusel vergeblich sucht, findet dort doch Restaurants, die mit regionalen Produkten, frische Küche und gutem Handwerk überzeugen.

An die Brautradition in Wolfstein, was eigentlich ein Weinbauort ist, erinnert Rainer Friess. Im 19. Jahrhundert gab es in der Stadt im Königsland die Kronenbrauerei von Franz Braun, die Braustätte der Gebrüder Vogt und die Brauerei Schneider. Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Kronenbrauerei an die Brauerei Koch aus Kusel, die ihre Filiale in Wolfstein nur wenige Jahre betrieben hat.

Passend zum Leitthema ist das Kalendarium mit Fotos und Rezepten regionaler Gerichte illustriert. Für andere Geschmäcker der Leserschaft bietet der Westrichkalender etwa eine biografische Skizze zu Jacob Heinrich Lützel (1823-1899), einem Wegbereiter kirchlicher und weltlicher Chormusik in der ehemals bayerischen Rheinpfalz, oder der Beitrag über Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722-1775). Er initiierte die Erneuerung des Jagdschlosses Pettersheim, von dem allerdings nur noch wenige Reste erhalten sind.

Info

Der Westrichkalender 2023 kostet fünf Euro. Er ist beim Bürgerbüro der Kreisverwaltung und im Buchhandel erhältlich.