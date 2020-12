Die neue Ausgabe des Westrichkalenders Kusel ist ab sofort erhältlich. Schwerpunktthema des Kalenders ist „Mühlen im Landkreis Kusel“. Der Leitartikel dazu stammt aus der Feder von Roland Paul, dem früheren Direktor des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern. Es finden sich im Jahrbuch auch Beiträge zum Kriegsende in der Region vor 75 Jahren sowie zum 90. Geburtstag des Tenors Fritz Wunderlich. Daneben bietet der Kalender Dorfgeschichten, Beiträge über Menschen im Landkreis sowie Gedichte und Einblicke in die Natur. Der „Westrichkalender Kusel 2021“ ist 272 Seiten dick, erscheint in einer Auflage von 4000 Exemplaren und kostet fünf Euro. Er ist ab sofort beim Bürgerbüro der Kreisverwaltung, bei der Tourist-Info „Hin & Weg“ am Bahnhof in Kusel und im Buchhandel erhältlich.